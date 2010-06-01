Углубят русло Тетерева для улучшения качества воды

В Житомирской области радикально углубят русло реки Тетерев для улучшения качества питьевой воды житомирян.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Житомирской областной государственной администрации Сергей РЫЖУК сообщил журналистам в Житомире.

По его словам, "через 2-3 недели в области начнутся мощные работы по радикальному углублению русла реки Тетерев на месте существующего водохранилища Видсечное, направленные, прежде всего, на улучшение качества питьевой воды житомирян".

С.РЫЖУК сказал, что эта идея возникла у него еще во время его первой каденции в должности губернатора Житомирской области в 2004 году. Для упомянутых работ областная власть уже нашла инвестора, разработала спецпроект, согласовав его с инспектирующими и контролирующими службами. Планируется, что работы по углублению русла реки Тетерев будут осуществлять житомирская компания и еще одна неместная, которая уже имеет опыт таких работ.

Сейчас в житомирском водохранилище "Видсечное" хранится более 14 млн. кубометров воды (оттуда местный водоканал подает после очистки питьевую воду для житомирян). После углубления на 3 метра объем водохранилища увеличится втрое - до более чем 46 млн. кубометров воды.

"В глубоком водохранилище уже не будет места водорослям, глубокий водоем обеспечит лучшее качество питьевой воды", - подчеркнул С.РЫЖУК.

Он рассказал также об экономической выгоде от реализации этого проекта.

"Специалисты прогнозируют, что во время углубления водохранилища будет добыто свыше 10 млн. кубометров ценного природного удобрения для использования на приусадебных участках, также мы получим свыше 20 млн. кубометров высококачественного строительного песка, нужного для строительства дороги "Киев-Чоп" в рамках подготовки к Евро-2012", - сказал председатель облгосадминистрации.

Как сообщили УНИАН в Житомирском водоканале и городской санэпидемстанции, сейчас вода в домах житомирян отвечает нормативам. Она попадает туда из водопровода после очистки.