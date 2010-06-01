Организовали благотворительный праздник для детей-сирот
День защиты детей
В Житомире по случаю Международного дня защиты детей областная власть организовала и провела благотворительный праздник для 550 детей-сирот со всех районов и городов области.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.
Праздник состоялось сегодня в здании Житомирского областного музыкально-драматического театра им. И. Кочерги при участии полтысячи детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.
В рамках праздничной программы дети стали участниками подготовленного воспитанниками Житомирского городского центра творчества детей и молодежи концерта.
После этого под сопровождение духового оркестра на главной улице Житомира - Большой Бердичевской – состоялось праздничное шествие от театра к городскому парку культуры и отдыха им. Ю.Гагарина. В парке дети имели возможность бесплатно покататься на аттракционах.
Мероприятие профинансировано за средства областного бюджета, а организовало его управление по делам семьи и молодежи Житомирской облгосадминистрации.