Государственный фармакологический центр возглавил Блихарь

Государственное предприятие “Государственный фармакологический центр” возглавил Василий БЛИХАРЬ, который до этого работал в должности начальника Управления здравоохранения Тернопольского городского совета.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

В.БЛИХАРЬ назначен на должность директора Государственного фармакологического центра по результатам конкурса на замещение вакантной должности.

До этого времени Государственный фармакологический центр возглавлял Виктор ЧУМАК.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Государственный фармакологический центр" Министерства здравоохранения Украины является уполномоченным Минздравом Украины специализированным экспертным учреждением в сфере регистрации и контроля над обращением лекарственных средств в пределах, предусмотренных Законом Украины "О лекарственных средствах".

Государственный фармакологический центр находится в государственной собственности, которая входит к сфере управления Минздрава и образована путем реорганизации Государственного научно-экспертного центра лекарственных средств.

Согласно своему уставу, Государственный фармакологический центр проводит экспертизы материалов по созданию, изготовлению (производству), доклиническому изучению лекарственных средств, клиническим испытаниям, нормативно-аналитическому обеспечению, в том числе экспериментальную проверку или дополнительные испытания, включая инспекционные проверки условий производства лекарственных средств, которые подаются для государственной регистрации, организаций, учреждений и пр., осуществляющих доклинические и клинические испытания лекарственных средств, в том числе их аттестацию, для предоставления заключения о возможности государственной регистрации (перерегистрации) лекарственных средств, а также экспертизы всех изменений, которые предусматривается внести в регистрационные документы на протяжении действия регистрационного удостоверения.

Кроме того, центр осуществляет фармакологический надзор над лекарственными средствами, в том числе по побочным реакциям/действиям зарегистрированных в Украине лекарственных средств (организация и осуществление фармаконадзора) и предоставления предложений Минздрава о порядке осуществления этого надзора и полном или временном запрещении применения лекарственных средств.

Центр также осуществляет послерегистрационный надзор за зарегистрированными в Украине лекарственными средствами вместе с Государственной инспекцией по контролю качества лекарственных средств по их качеству и предоставлению предложений Минздраву по полному или временному запрещению их применения.