В Харькове появится новый Парк семейного отдыха

В Харькове вскоре появится новый Парк семейного отдыха.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом информирует сайт Харьковской облгосадминистрации.

Парк семейного отдыха разместится в одном из самых старых и популярных мест проведения досуга харьковчан - Центральном парке культуры и отдыха им. Горького. Торжественная церемония закладки первого камня нового парка, который планируется открыть ко дню города в 2012 году, состоялась в воскресенье, 30 мая.

Обращаясь к собравшимся, председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН отметил: «Сегодня в нашем родном городе происходит неординарное событие - зарождение нового уникального парка отдыха для детей и их родителей. Уверен, он станет не только самым любимым местом для детей, которые являются главными жителями нашего города, но будет еще одной гордостью харьковчан наряду с детской железной дорогой, уникальным памятником великому поэту Тарасу Шевченко, самой большой площадью в Европе и другими достопримечательностями», - сказал М.ДОБКИН.

Губернатор отметил, что «пройдет совсем немного времени, и в 2012 году будет открыт уникальный комплекс, который будет включать в себя самые современные аттракционы, зоны отдыха и другие места для приятного времяпровождения. Желаю, чтобы через два года при открытии нового харьковского Диснейленда здесь было столько детей, чтобы яблоку негде было упасть».

Представители власти заверили, что в скором будущем в харьковском парке установят самые современные и безопасные аттракционы из Франции, Италии, России, США и Китая.

Как сообщал УНИАН, в Харькове из-за намерений власти построить дорогу через парк им. Горького продолжается конфликт власти и общественности.

Согласно разрешению Харьковского горисполкома в парке продолжается пробивка просеки для дороги, которая, по информации власти, должна решить транспортные проблемы в этом районе города. С началом работ их противники пытаются остановить вырубку деревьев, заявляя, что работы ведутся незаконно. На просеке разбиты палатки, возле которых круглосуточно дежурят активисты, на деревья поднимаются альпинисты, чтобы помешать вырубке. Периодически на месте событий происходят столкновения.