Мнения относительно методов искоренения курения разные

Мнения экспертов относительно методов искоренения табакокурения не совпадают.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня на пресс-конференции в Киеве доктор медицинских наук Юлия ДАВЫДОВА по єтому поводу сказала: «Не нужно обвинять государство во вроде бы его неучастии в решение проблемы табакокурения. В первую очередь, спросите себя, что вы сами сделали для того, чтобы не курить».

В свою очередь, председатель правления организации «Здоровье женщины и планирование семьи» Галина МАЙСТРУК отметила, что государство должно запретить курение в общественных местах, в первую очередь, с помощью жесткой системы штрафов.

Кроме того, по ее мнению, государство должно, как в свое время в СССР, разработать специальные подходы для привлечения молодежи к спорту, сделав занятия спортом более доступными.

Продолжая тему, эксперт отметила, что курение одного человека является не только его болезнью, но и болезнью всей семьи. При этом Г.МАЙСТРУК допустила, что приблизительно через пять лет, если ситуация с табакокурением в Украине кардинально не изменится, мы будем иметь одинаковое количество курящих и мужчин, и женщин.

В то же время участники пресс-конференции привели официальные статистические данные, согласно которым Украина является второй в мире страной после Греции по количеству курильщиков. В частности, по данным Госкомстата Украины, количество курящих постоянно растет, начиная с детей в возрасте от 12 лет. По количеству несовершеннолетних курильщиков в Украине лидирует Донецкая область, где курят 27,5% детей в возрасте от 12 до 18 лет. Причем половина из них выкуривает за сутки от 16 до 20 сигарет. Кроме того, на протяжении последних пяти лет количество курящих женщин увеличилось втрое.