Всех небезразличных призывает сдать кровь для больных детей

С 31 мая по 4 июня 2010 года члены Киевской городской организации Всеукраинского объединения «Свобода» проведут акцию «Украинская кровь – украинским детям».

Цель мероприятия - совместными усилиями улучшить ситуацию в связи с большим недостатком донорской крови для больных детей в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

Каждый день, начиная с понедельника, члены районных организаций Киевской «Свободы» будут сдавать кровь для больных детей. В понедельник – Дарницкая и Голосеевская районные организации; во вторник – Деснянская и Днепровская районные организации; в среду – Оболонская и Печерская районные организации; в четверг – Подольская и Святошинская районные организации; в пятницу – Соломенская и Шевченковская районные организации.

Киевская «Свобода» приглашает всех небезразличных приобщиться к акции. Сбор участников в 9:00 в Киевском городском центре крови по адресу: ст. м. «Дорогожичи», ул. Максима Берлинского, 12.

Контактный телефон 098-617-48-09.

Для сдачи донорской крови с собой необходимо взять паспорт. За день и в день сдачи крови необходимо воздержаться от употребления жирной и молочной еды, а за 2 дня – алкоголя.

Подробная информация по противопоказаниям - на сайте www.donor.org.ua