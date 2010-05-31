Херсонщина: 2 детей пострадали от укусов ядовитых змей

В Херсонский области двое детей пострадали от укусов ядовитых змей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, 28 мая из села Облои Голопристанского района в районную больницу поступил 6-летний мальчик, которого змея укусила за руку. Ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение. Сейчас мальчик находится в состоянии степени средней тяжести.

На следующий день, 29 мая, из села Громовка Новотроицкого района в районную больницу поступил 4-летний мальчик, который также пострадал от укуса змеи. Предварительно известно, что змея укусила ребенка за ногу на частном дворе. Мальчик был госпитализирован в реанимационное отделение больницы, но уже сегодня переведен в детское отделение. На данный момент ребенок находится в удовлетворительном состоянии.

По данным ГУ МЧС области, с начала года, учитывая последние случаи, четыре человека пострадали от укусов ядовитых змей.