Парламент призывают полностью запретить рекламу сигарет

Представители ряда общественных антитабачных организаций призывают Верховную Раду Украины принять закон о полном запрещении рекламы сигарет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявила координатор проектов коалиции общественных организаций «За свободную от табачного дыма Украину» Анна ГОПКО.

«Мы ожидаем, что народные депутаты поддержат законопроект, который запретит полностью рекламу табачных изделий, спонсорство и стимулирование продажи табачных изделий», - сказала она, отметив, что это позволит уберечь, в первую очередь, подростков и женщин от агрессивной тактики табачных компаний.

Справка УНИАН. Проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно запрещения рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий)” был внесен на рассмотрение парламента 24 сентября 2009 года.

Законопроектом предусматривается полное запрещение рекламы, стимулирования продажи и спонсорства табачных изделий; а также ответственность лиц, нарушающих требования законодательства о полном запрещении рекламы, стимулирования продажи и спонсорства табачных изделий.

Рекламу табачных изделий предлагается позволить лишь в специализированных изданиях табачной отрасли и на специальных выставочных мероприятиях, которые проводятся исключительно для производителей и оптовых продавцов табачных изделий.