Киев: дети будут протестовать против “комендантского часа”

Завтра в Киеве возле помещения Киевской городской государственной администрации активисты кампании "Свобода вместо страха" проведут акцию, посвященную Международному дню защиты детей, против введения “комендантского часа” для несовершеннолетних.

Как передает корреспондент УНИАН, акция будет проводиться с целью обратить внимание общественности на "лицемерие власти в деле "защиты детей".

"В этот день политики и чиновники разных мастей твердят, как они любят и защищают детей и подростков. Вместе с тем, в нашем обществе несовершеннолетние подвергаются дискриминации по возрастному признаку. Одним из ярких примеров является введенный в ряде городов и запланированный к введению в Киеве “комендантский час", - заявляют организаторы акции.

По их мнению, такие решения местных советов свидетельствуют о "авторитарных тенденциях к созданию жестко контролируемого государства".

"Вводя эту норму, МВД добавляет рядовым патрульным и их начальству еще одну дополнительную “кормушку” в виде поборов с несовершеннолетних. Ведь вполне понятно, что после вступления этой нормы в действие немногие не будут оставаться на улице после 22.00 и автоматически они попадут в разряд преступников, которых необходимо наказывать", - заявляют активисты кампании "Свобода против страха".

"Такое нововведение является полным маразмом и демонстрирует тоталитарную психологию тех политиков, чиновников и депутатов, которые проголосовали за введение комендантского часа в своих городах. Это наступление авторитарной и иерархической системы, и ему мы должны поставить заслон", - убеждены общественные активисты.

Акция возле КГГА начнется в 16.00.

Организаторы сообщают, что аналогичные акции завтра пройдут также в Харькове, Симферополе и Житомире.