10 фактов о курении среди женщин

Около 200 миллионов из одного миллиарда курильщиков в мире – женщины. Среди потребителей табака гораздо меньше женщин, чем мужчин. Во всем мире курит примерно 40% мужчин по сравнению с почти 9% женщин. Однако масштабы эпидемии употребления табака среди женщин в некоторых странах возрастают. Необходимы дополнительные исследования для понимания тенденций в области употребления табака среди женщин.

В настоящее время в некоторых странах курит одинаковое число девочек и мальчиков. Проведенное ВОЗ обследование тенденций курения среди молодежи показало, что в половине из 151 страны, в которых проводились обследования, курило одинаковое число девочек и мальчиков. Фактические данные позволяют предположить, что многие из этих мальчиков и девочек будут продолжать курить в зрелые годы. Запрет рекламы табака в соответствии с призывом Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака может способствовать прекращению дальнейшего расширения масштабов употребления табака среди девочек.

Мальчики и девочки начинают употреблять табак по разным причинам

Гораздо больше девочек, чем мальчиков, курят, потому что ошибочно считают, что курение является хорошим способом контролирования веса. Курение среди девочек ассоциируется с низкой самооценкой, а имеющиеся фактические данные из некоторых развитых стран показывают, что девочки имеют более низкую самооценку, чем мальчики. Стратегии по борьбе против табака должны принимать во внимание тот факт, что на решения мальчиков и девочек в отношении употребления табака оказывают воздействие разные культурные, психосоциальные и социально-экономические факторы.

Ежегодно в результате употребления табака умирает 1,5 миллиона женщин.

Более чем из 5 миллионов людей, ежегодно умирающих в результате употребления табака, примерно 1,5 миллиона женщин. Большинство (75%) из этих женщин живет в странах с низким и средним уровнем дохода. Если не принять срочные меры, то к 2030 году число людей, ежегодно умирающих в результате употребления табака, достигнет 8 миллионов человек, 2,5 миллиона из которых составят женщины.

Женщины представляют одну из крупнейших мишеней табачной промышленности. Табачная промышленность щедро финансирует кампании маркетинга, направленные на женщин посредством рекламы, которая на основе гендерных стереотипов ложно связывает употребление табака с представлениями о красоте, престижности и свободе. Промышленность активно заманивает женщин, так как в настоящее время табак употребляют относительно немногие из них. К тому же, растет число женщин, которые могут позволить себе покупать табачные изделия.

"Легкие" сигареты более распространены среди женщин. Стратегии маркетинга завлекают потребителей с помощью таких обманчивых категорий, как "легкие" и "с низким содержанием смол". "Легкие" сигареты курит больше женщин, чем мужчин (63% против 46%), зачастую ошибочно веря в то, что "легкие" означают "более безопасные". В действительности, "легкие" курильщики часто втягиваются в компенсаторное курение, затягиваясь глубже и чаще для поглощения желаемого количества никотина.

Табак по-разному вредит мужчинам и женщинам. Курящие женщины с большей вероятностью, чем некурящие женщины, страдают от бесплодия и задержек в наступлении беременности. Курение во время беременности повышает риск преждевременных родов, мертворождений и смерти новорожденных и может приводить к уменьшению количества грудного молока. Курение повышает риск развития у женщин рак шейки матки.

64% случаев смерти в результате воздействия вторичного табачного дыма происходит среди женщин. Во всем мире ежегодно происходит 430 000 случаев смерти в результате воздействия вторичного табачного дыма. 64% этих случаев происходит среди женщин. В некоторых странах угроза воздействия на женщин вторичного табачного дыма превышает угрозу того, что они начнут употреблять табак. Более 90% населения мира до сих пор не защищено всесторонними национальными законами по обеспечению среды, свободной от табачного дыма.

Курящие люди не должны подвергать воздействию вторичного табачного дыма людей, с которыми они живут и работают. Женщины и дети часто бывают не в силах отстаивать пространства, свободные от табачного дыма, в том числе в их домах, на работе и в других общественных местах. Каждый человек, независимо от возраста и пола, должен быть защищен от вторичного табачного дыма.

Важной частью любой стратегии по борьбе против табака является борьба против употребления табака среди женщин. Программы по предотвращению и прекращению употребления табака должны быть интегрированы в службы по охране здоровья матерей и детей и службы по репродуктивному здоровью. Необходимо учитывать, что по сравнению с мужчинами среди женщин шире распространена безграмотность. Поэтому в предупреждениях о вредных последствиях табака необходимо использовать четкие изображения, глядя на которые люди, не умеющие читать, поймут опасности употребления табака для здоровья.

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