Талантливых детей Днепропетровска будут оздоравливать

Из бюджета Днепропетровска на оздоровление нынешним летом талантливых детей выделены 200 тыс. грн., что вдвое больше, чем в прошлом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила заместитель Днепропетровского городского председателя Елена ЛОЗЕНКО.

По ее словам, за эти средства планируется приобрести путевки в Международный детский центр „Артек” для школьников – победителей городских творческих и научных конкурсов, спортивных соревнований.

Е.ЛОЗЕНКО отметила, что около 300 тыс. грн. выделены на оздоровление в загородных лагерях отдыха 210 детей-сирот, которые воспитываются в детских домах Днепропетровска.

В целом в этом году городской бюджет предусматривает 4 млн. грн. на летнее оздоровление социально незащищенных детей.