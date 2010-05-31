В Винницкой области молния попала в жилой дом

В Липовце Винницкой области молния попала в жилой дом, в результате чего пострадали четверо людей.

Как сообщили УНИАН в ГУ МЧС в Винницкой области, ночью во время грозы молния попала в двухэтажный дом и спровоцировала пожар.

На момент прибытия спасателей второй этаж, где находился очаг пожара, был полностью заполнен дымом. От эвакуационных путей была отрезана одна семья, поэтому людей эвакуировали через окно. Бойцы МЧС освободили из дымовой ловушки 51-летнюю женщину, ее 26-летнюю дочь и двух внуков (6-летнего и 3-летнего мальчиков). Потерпевшим оказана медицинская помощь.