Сильнейшая магнитная буря продлится до конца недели

На всей Земле бушует сильнейшая магнитная буря. Это уже второе геомагнитное возмущение за последние пять дней.

Как прогнозируют ученые, буря может оказаться затяжной и бушевать до конца рабочей недели: Солнце вступило в активную фазу. Повышенный магнитный фон может приводить к сбоям в работе систем связи, навигации, а также влиять на самочувствие людей, вызывая головную боль и бессонницу. Предельную осторожность следует соблюдать людям, которые страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

newsland.ru