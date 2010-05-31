Кировоградщина: на защиту от инфекций потратят 4,8 млн. грн.

Кировоградский областной совет утвердил программу иммунопрофилактики и защиты населения от инфекционных болезней на 2010-2015 годы, на выполнение которой предусмотрено потратить средства местных бюджетов в сумме 4,8 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект решения депутаты облсовета поддержали на сессии 26 мая.

Как отмечается в документе, выполнение предыдущей программы иммунопрофилактики на протяжении 2002-2006 гг. помогло снизить показатели распространенности инфекций. В частности, уровень заболеваемости краснухой в области снизился с 277,9 на 100 тыс. населения до 19; эпидемический паротит – с 16 на 100 тыс. населения до 4,3; коклюш – с 6,7 на 100 тыс. населения до 0,6. На спорадическом уровне регистрируются случаи заболевания столбняком.

На сегодняшний день уровень охватывания населения Кировоградской области прививками против дифтерии и коклюша достиг 99%, против полиомиелита – 98%, против туберкулеза (среди новорожденных) – 99%.

Принятая программа направлена на решение кадровой проблемы в фельдшерско-акушерских пунктах области, оснащения их необходимым холодильным оборудованием и бактерицидными излучателями, приобретение медицинских иммунобиологических препаратов, содействие развитию иммунологии у населения.