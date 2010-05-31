В Киеве cигареты меняют на товары украинских производителей

31 мая, во Всемирный день без табака, с 11.00 возле фонтанов на Майдане Незалежности в Киеве городская организация Украинской народной партии агитировала киевлян отказаться от курения.

Для этого сигареты обменивались на товары украинских производителей, которые не наносят вреда здоровью, сообщили УНИАН в пресс-службе УНП.

Согласно медицинской статистике, Киев занимает второе место снизу по состоянию здоровья населения. Уровень смертности составляет на одну тысячу жителей от 19,5 до 22,4 смертей в год, говорится в сообщении. Киевская городская организация УНП призывает киевлян отказаться от курения.

В Ивано-Франковске и районных центрах области сегодня по случаю Всемирного дня без табака проходит информационно-просветительская акция «Скажи курению: «Прощай!».

Об этом сообщили УНИАН в Ивано-Франковском областном центре социальных служб для семьи, детей и молодежи.

Цель акции – привлечь внимание общественности к здоровому образу жизни, профилактика негативных явлений в молодежной среде. К участию в акции привлечены психологи, юристы, социальные педагоги, волонтеры. На светодиодном экране Вичевого майдана Ивано-Франковска на протяжении акции будут транслировать короткометражный документальный фильм и видеоролики о вредности табакокурения и преимуществах здорового образа жизни.

В ходе акции волонтеры распространяют листовки, буклеты социального направления среди населения. С целью профилактики вредных привычек волонтеры обменивают сигареты на конфеты.

Кроме того, партнеры центров социальных служб проведут конкурсы мгновенного рисунка на асфальте, в которые будут вовлечены дети, присутствующие на акции.

Во время мероприятия представители центров социальных служб для семьи, детей и молодежи и привлеченные специалисты будут предоставлять бесплатно психологические, социально-педагогические, юридические, информационные услуги.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Ивано-Франковской области, выборочный опрос свидетельствуют, что курит в среднем каждый пятый прикарпатец, начиная с 12 лет (в Украине - каждый четвертый). При этом если сравнивать с данными аналогичного опроса 2000 года, то количество курильщиков увеличилось на 19%. Среди них больше всего (42%) тех, кто выкуривает в среднем за сутки 16-20 сигарет, почти треть - от 6 до 10 сигарет, каждый восьмой респондент - от сигареты до пяти. Свыше 20 сигарет выкуривают за сутки 7% опрошенных.