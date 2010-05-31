84-летний индиец 76 лет не прикасался к пище

Индиец Прахлад Джани дал бой всем сомневающимся в давней истине о том, что его родина - страна чудес. И еще он показал всем, что именно йоги как раз те самые "крепкие орешки", которые ни за что не разгрызть современной науке со всякими анализами ДНК, томографами и прочим арсеналом мудреных аппаратов и приборов.

84-летний Прахлад Джани - тот самый йог из индийского штата Гуджарат, который в прошлом месяце вызвал много шума своим признанием о том, что 76 лет не прикасался к пище. Чем не чудо, а? И не меньшее чудо в том, что вытекает из первого - йог в последний раз забегал по нужде в туалет в восьмилетнем возрасте, и было это еще в 1936 году! Седобородый старик в красных одеждах рассказал об этом спокойно, как о чем-то само собой разумеющемся. И в подтверждение правоты его слов взяли и сами собой тут же явственно брякнули друг о друга металлические обручи- бласлеты на морщинистой руке необыкновенного старца, будто заверив, что все это святая истинная правда.

Но наука не верит словам. Последние две недели почтенный Прахлад находился на обследовании в одном из лучших в Индии медицинских учреждений - делийском военном Институте физиологии. Светила медицины, нейрофизиологи и просто физиологи захотели исследовать этого человека- феномен, чтобы окончательно выяснить, чудо он или нет. На их предложение Прахлад согласился с легкостью. А чего ему скрывать, старик-то знал, что он для науки - сущий клад, но такой, который открывается не всем и не сразу.

Действительно, исследования двух десятков эскулапов и использованные ими новейшие методики не раскрыли тайны организма йога, а привели лишь к новым загадкам. Удалось лишь установить, что Прахлад по своим биологическим показателям и физиологии ничем не отличается от обычных людей. Да, он не притрагивался к пище все две недели, да, он ничего не пил и в клозет не заглядывал. К воде прибегал только во время редких омовений. Обо всем этом медики заявили в специальном протоколе по итогам проведенных исследований, который официально скрепили своими подписями. Сомнения в необыкновенных способностях объекта исследований у них остались, но в то же время они были вынуждены признать, что почки Прахлада вырабатывали небольшое количество мочи, которая куда-то исчезала, словно бы рассасывалась. При этом никакой интоксикации организма у йога не происходило. Ученые остались в недоумении относительно причин такого феномена, раскрыть который они так и не смогли. Гипотезу о том, что Прахлад живет за счет улавливаемой и используемой для подпитки своего организма солнечной энергии, исследователи также не подтвердили. Да и как ее было подтвердить?

Словом, "доставшийся" им йог оказался не человеком, а загадкой. В чем врачи не сомневаются, так это в отсутствии у Прахлада на нёбе во рту отверстия, через которое он якобы получает пищу богов и эликсир бессмертия - амриту. А йог между тем утверждал, что в детстве он повстречал богиню Амба Мата, которая провела по его языку пальцем и заверила мальчика в том, что он отныне забудет о еде и воде. Но если эта история - сказка, тогда как же старик живет без пищи? Неужели действительно у йогов жизненные соки вырабатывают в организме железы внутренней секреции по командам, которые выдают медитация и йогические позы - асаны?

Некоторые уже успели заявить, что Прахлад протянул без еды и воды при обследованиях в институте благодаря своим йогическим способностям и той же самой медитации. Дескать, "попостился", а до этого он и пил, и ел. Но обследовавшие его врачи утверждают, что когда человек начинает отказываться от еды и воды, то у него меняется метаболизм, а у Прахлада обмен веществ оказался неизменным, что и продемонстрировали анализы. Скорее всего, йог живет за счет какой-то энергии, а не получает ее путем расщепления жиров, белков и углеводородов, как все смертные. Для открытия секретов этого человека нужны новые, более длительные исследования. Нельзя исключать, что их результаты, альтернативные пути метаболизма в человеческом организме помогут людям выживать в экстремальных условиях. Поверившие в такое ученые уже ведут разговор о том, что способности Прахлада не плохо бы перенять космонавтам перед путешествиями на далекие планеты. Но это пока совершеннейшая фантастика, а реальность состоит в том, что йога с такими невероятными способностями надо продолжать обследовать. Если, конечно, он не хитрит и не обманывает медиков.

Да какой обман, какие фокусы, невозмутимо говорит на это Прахлад. Надо - обследуйте, но сам я ничего доказывать не собираюсь.

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