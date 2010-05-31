В Запорожье в сточном тоннеле погиб подросток.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в Запорожье во время сильного дождя двое подростков (1996 г.р.) находились возле сточного тоннеля диаметром три метра под железнодорожными путями. Из-за ливня в тоннеле образовалось сильное течение, которое понесло подростков по тоннелю и железобетонным желобам.

В результате чрезвычайного происшествия один подросток погиб, второй выбрался самостоятельно и был госпитализирован в городскую больницу.

Тело погибшего поднято на поверхность.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.