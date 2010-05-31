Сегодня - Всемирный день без табака: Защитить женщин от табачной эпидемии

По случаю Всемирного дня без табака, который проводится сегодня, 31 мая 2010 года, ВОЗ выбрала тему "Гендерный фактор и табак: особое внимание маркетингу для женщин".

Важной частью любой всесторонней стратегии по борьбе против табака является борьба с табачной эпидемией среди женщин. Эта тема также подчеркнет необходимость того, чтобы почти 170 Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака запретили все виды рекламы, стимулирования продажи и спонсорства табака в соответствии с их конституциями или конституциональными принципами.

Около 200 миллионов из одного миллиарда курильщиков в мире – женщины. Табачная промышленность настойчиво завлекает женщин с тем, чтобы расширить свою потребительскую базу и заменить тех потребителей, которые бросают курить или преждевременно умирают в результате рака, инфаркта, инсульта, эмфиземы или других болезней, связанных с табаком.

Мальчики и девочки начинают употреблять табак по разным причинам, и вредные последствия употребления табака для женщин отличаются от таких последствий для мужчин. Ежегодно в результате употребления табака умирает примерно 1,5 миллиона женщин. Понимание табачной эпидемии среди женщин и борьба с нею являются важной частью любой стратегии по борьбе против табака.

В центре внимания Всемирного дня без табака 2010 года – вред, причиняемый женщинам маркетингом табака и курением. В то же время будут приложены усилия к повышению осведомленности мужчин в отношении их ответственности за воздержание от курения в местах, где находятся женщины, с которыми они живут и работают.

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