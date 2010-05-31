Сегодня в Украине дожди

Сегодня в западных областях Украины ожидаются сильные дожди, в Карпатском регионе очень сильные. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 16-21°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на остальной территории Украины ожидаются дожди, ночью местами небольшие. Температура ночью 11-16°, днем 20-25°.

В Крыму и Приазовье без существенных осадков. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

В Украине, кроме Крыма и Приазовья, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

В Киевской области в понедельник ожидается кратковременный дождь (ночью местами небольшой), местами грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 20-25°. В Киеве температура ночью 13-15°, днем 20-22°.