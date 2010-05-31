В херсонских вузах будут точки продажи средств контрацепции

Херсонский благотворительный фонд «Мангуст», при финансовой поддержке Всеукраинского благотворительного фонда «Коалиция ВИЧ-сервисных организаций» инициировал проект, в рамках которого в херсонских высших учебных заведениях будут установлены «кондоматы» – специализированные точки распространения средств контрацепции.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе фонда «Мангуст», таким образом планируется снизить уровень распространения ВИЧ-инфекции среди студентов.

Планируется, что 8 автоматов будут установлены в Херсонском государственном аграрном университете, Херсонском национальном техническом университете, Херсонском экономико-правовом институте и Херсонском государственном университете.

Упаковка презервативов в «кондоматах» будет стоить от 10 до 19 грн., в зависимости от производителя и уровня качества. Однако организаторы акции убеждены, что стоимость средств контрацепции в автоматах будет на 10-15% ниже, чем в аптеках.

Справка УНИАН. По данным мэрии Херсона, в областном центре на протяжении 2009 года количество ВИЧ-инфицированных по сравнению с показателями 2008 года возросло на 5,8%. Количество ВИЧ-инфицированных, которые состоят на учете, составляло в прошлом году 212,6 случая на 100 тыс. населения против 200,9 случая в 2008 году.