Воду в колодцах Закарпатья проверят бесплатно

В Министерстве здравоохранения Украины отмечают, что проверки частных колодцев в подтопленных селах Закарпатья осуществляются бесплатно.

Как сообщили УНИАН в Информационной службе Государственной санитарно-эпидемиологической службы Минздрава Украины, об этом сообщил Главный государственный санитарный врач Украины Геннадий РОЖКОВ, который вернулся из районов Закарпатской области, подтопленных вследствие интенсивных осадков в середине мая этого года.

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины проводит обследование всех видов частных колодцев. «Проверки частных колодцев осуществляются бесплатно», - отметил он.

Как отметил Г.РОЖКОВ, в подтопленных селах Закарпатья на сегодняшний день вода уже спала и на местах проводятся работы по дезинфекции источников централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Он уточнил, что в процессе ликвидации последствий подтопления уже проведена дезинфекция 512 колодцев.

Главный государственный санитарный врач предупредил население об опасности использования воды из частных колодцев. «Мы проводим бесплатные проверки частных колодцев, но в связи с повышением уровня грунтовых вод состав воды в колодце может меняться, в результате чего вода может не отвечать санитарно-гигиеническим нормам», - сказал он.