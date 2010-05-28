Херсонщина: в оздоровительных учреждениях - нарушения

В оздоровительных учреждениях Херсонской области выявлено около 500 нарушений законодательства по охране труда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе учреждения территориального управления Госгорпромнадзора, инспекторами обследовано около 50 оздоровительных учреждений. Среди основных выявленных нарушений - хранение газовых баллонов с нарушением требований нормативно-правовых актов.

С точки зрения специалистов Госгорпромнадзора, наиболее тщательным образом к подготовке своих учреждений к оздоровительному сезону подходят руководители Скадовского и Генического районов.

Наихудшее отношение к безопасности курортной инфраструктуры в Голопристанском районе.