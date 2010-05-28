Тернопольщина: дождь и град повредили крыши и окна

В с. Коропец Монастырисского района Тернопольской области вследствие сильного дождя и града на более чем 200 жилых домах повреждены кровля и окна.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, также нанесен ущерб сельскохозяйственным посевам. Жертв и пострадавших среди населения нет. Ущерб уточняется. На месте работают представители райгосадминистрации и оперативная группа Главного управления МЧС в Тернопольской области.