Тернопольщина: дождь и град повредили крыши и окна
15:23, 28 мая 2010Страна
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200 жилых домов в одном селе
В с. Коропец Монастырисского района Тернопольской области вследствие сильного дождя и града на более чем 200 жилых домах повреждены кровля и окна.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, также нанесен ущерб сельскохозяйственным посевам. Жертв и пострадавших среди населения нет. Ущерб уточняется. На месте работают представители райгосадминистрации и оперативная группа Главного управления МЧС в Тернопольской области.
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