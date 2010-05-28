В Донецке внедряется проект развития детской кардиохирургии

В Донецке разработан и внедряется проект развития детской кардиохирургии стоимостью 4 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.

Согласно сообщению, сегодня у отделения детской кардиохирургии нет своей операционной и реанимации. Детские и взрослые кардиохирурги делают операции по очереди на одном операционном столе. Детской кардиохирургии отведено всего две реанимационные койки. С целью разрешить данную проблему и был разработан проект развития данного направления медицины.

В ОГА отметили, что миссия проекта: обеспечить детей восточного региона Украины возможностью получать медицинскую помощь при врождённых пороках сердца любой сложности, любого возраста. Целью проекта является строительство корпуса (пристройки) общей площадью 2,5 тыс. кв. м. для размещения в нём отделения на 20 коек, операционной, палаты интенсивной терапии и эхокардиографического кабинета. Стоимость проекта в целом составит 4 млн. долл., из запланированной суммы 2,4 млн. долл. пойдут на медоборудование, а 1,6 млн. долл. - на строительство и отделку здания.

Уже до конца мая 2010 планируется провести работу над проектно-разрешительной документацией; с июня 2010 по май 2012 – произвести строительные и отделочные работы и 1 июня 2012 года – ввести в эксплуатацию.

На данный момент проект поддерживается Академией медицинских наук, уже получено 400 тыс. долл. - это 10% общей стоимости проекта.

По информации пресс-службы, осталось привлечь 30 партнёров для финансовой поддержки проекта: 120 тыс. долл. от каждого партнёра, то есть, 24 месяца по 5 тыс. долларов.

В ОГА напомнили, что Донецкий центр детской кардиохирургии с 2006 года увеличил количество проводимых операций в три раза – до 125 операций в 2008 году, 72 из них на открытом сердце, 42 - у детей до года. Специалисты центра повышают квалификацию в США и Европе. Всего в Украине существует 5 центров детской кардиохирургии: в Киеве, Донецке, Одессе и Львове, которые проводят около 2,5 тыс. операций в год.