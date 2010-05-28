Диета для сердца

У этой диеты есть два кита - насыщение организма необходимым количеством микроэлементов и витаминов.

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

Калий — главный микроэлемент сердечно-сосудистой системы. Он регулирует сердечный ритм, улучшает деятельность сердечной мышцы, снижает кровяное давление и способствует выведению избыточной жидкости из организма. Кладовые калия — абрикосы, чернослив, курага, изюм, плоды шиповника, практически все крупы, картофель в мундире, морковь, капуста, тыква, редька, свекла, салат, свежие шампиньоны, чечевица, горох, фасоль.

Кальций. Этот микроэлемент входит в состав одного из белков, регулирующих кровяное давление. Кроме того, кальций выводит из организма плохой холестерин. Источники кальция — нежирное молоко, кисломолочные продукты, сыр, рыба и морепродукты.

Магний. Соли магния оказывают сосудорасширяющее действие, способствуют профилактике спазмов сосудов и мягко снижают давление. Больше всего магния в ржаном и пшеничном хлебе с отрубями, овсяной, пшенной, ячневой, гречневой кашах, в свекле, моркови, салате, петрушке, тыкве.

ВИТАМИНЫ

Витамины группы В. Это главные витамины для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Так, витамин В1 участвует в регуляции сокращения сердечной мышцы. Витамин В6 снимает спазмы сосудов, нормализуя кровоснабжение сердца. Витамин В12 и фолиевая кислота препятствуют образованию гомоцистеина (аминокислота, циркулирующая в крови, повышающая риск закупорки сосудов). Лучшие источники витаминов группы В — темно-зеленые листовые овощи и бобовые (горошек и стручковая фасоль), рыба, цельное зерно, соя, фрукты и овощи.

Витамин А. В форме антиоксиданта бета-каротина укрепляет стенки капилляров. Его много в моркови, салате, петрушке, зеленом луке, шиповнике, абрикосах, облепихе.

Витамин Е. Этот витамин является антиоксидантом, который противодействует вредным последствиям окисления некоторых продуктов обмена, в частности жиров. Он не дает плохому холестерину окисляться и превращаться в форму, которая легко оседает на стенках сосудов. Кроме того, витамин Е препятствует свертыванию крови, чреватому тромбозом.

Правда, источников этого витамина, которые не содержат опасных жиров, не так уж и много. Можно порекомендовать пророщенную пшеницу, манго, спаржу, цельнозерновые хлопья.

Витамин D способствует снижению кровяного давления. Его источники — кисломолочные продукты, сыр (творог), печень рыб (трески и палтуса, сельди, скумбрии, тунце, макрели), продукты моря.

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