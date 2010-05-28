Животные предугадывают землетрясения

Природу нужно защищать, заботиться о ней. И не только это. Китайцы утверждают, что ее следует еще уметь слушать и видеть. Ведь, ее обитатели могут своим поведением рассказать многое человеку и даже предупредить его о надвигающихся стихийных бедствиях, в частности землетрясении. Как сообщила газета "Чайна дейли", в этом направлении активно работает сейсмологическое управление восточной китайской провинции Шаньдун в крупном порту Циндао.

Его сейсмопункты там, естественно, оснащены аппаратурой, но, вместе с тем, на него работают 95 так называемых станций по наблюдению за поведением представителей фауны. Последние не являются специализированными учреждениями. По словам представителя сейсмоуправления Го Юйгуя, это - зоопарки, зверинцы, крестьянские хозяйства и центры по разведению зверей, работники которых пристально следят за тем, не появилось ли что-нибудь странное в повадках их подопечных, что часто может говорить о приближающейся стихии.

Сейсмологам помогают даже павлины. В частности, в циндаоском зоопарке ведется пристальное наблюдение за этими красивыми птицами. А сообщения о случаях их необычного поведения тут же направляются в сейсмоуправление.

Одним словом, наблюдение за поведением животных - одна из сторон работы по прогнозированию землетрясений. Все сообщения анализируются с данными научных приборов. По словам газеты, в феврале 1975 года таким образом специалисты предвосхитили землетрясение силой 7,3 балла по шкале Рихтера в Хайчэне в северо-восточной китайской провинции Ляонин. За 13 часов до удара подземной стихии была произведена массовая эвакуация жителей.

Между тем, ни животные, ни научная аппаратура, не смогли заранее предупредить о землетрясении в июле 1976 года в Таншани /провинция Хэбэй/, расположенном в ста с лишним километров от Пекина. Подземный удар достиг 8,2 баллов по шкале Рихтера. Затем произошло несколько афтершоков магнитудой 7,1. В результате погибло более 242 тыс человек.

ami-tass.ru