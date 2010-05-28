Позднее перерезание пуповины полезно

Сотрудники Университета Южной Флориды (США) рекомендуют не перерезать новорождённому пуповину сразу после появления на свет. По мнению исследователей, если дать пуповине отпульсировать, ребёнок получит от матери больше жизненно необходимых стволовых клеток и питательных веществ.

Чем больше промежуток времени между пережатием пуповины и её перерезанием, тем больше крови поступает в детский организм и тем больше «подарков» в виде стволовых клеток передает ребёнку мать, считают учёные. Во время родов плацента и пуповина начинают сокращаться и качать кровь в организм малыша. Как только пульсация прекращается, и пуповина расслабляется, ее можно перерезать.

Сегодня в западных странах пуповину перерезают очень быстро — обычно через полминуты–минуту после рождения. Как следствие, младенец лишается ценной пуповинной крови, что в результате может привести к развитию анемии — заболеванию, вызванному нехваткой красных кровяных телец. Любопытно, что в некоторых культурах пуповине дают высохнуть и отпасть естественным путем, то есть через пару–тройку дней после появления ребёнка на свет.

Анализ целого ряда исследований показал, что позднее перерезание пуповины снижает риск развития у ребёнка многих заболеваний, включая респираторные недуги, хроническую болезнь лёгких, кровоизлияния в мозг, анемию, сепсис и болезни глаз. Кроме того, значительно уменьшается необходимость переливания крови новорождённому.

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