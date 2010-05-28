Президент представит программу реформ медицины
Правительство подготовило проект
следующей неделе Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует представить программу реформирования медицинской сферы до 2015 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО на всеукраинском совещании по актуальным вопросам реформирования и развития отрасли здравоохранения Украины, которая состоялась сегодня в Житомире.
По его словам, за последние годы власть неоднократно безрезультатно пыталась реформировать систему здравоохранения Украины. По мнению В.СЕМИНОЖЕНКО, в этой работе не было системности и последовательности. Вместе с тем "нынешнее правительство подготовило системный проект реформ в Украине до 2015 года, который содержит и упомянутую программу, и представит его в ближайшее время, скорее всего - на следующей неделе", - заявил он.