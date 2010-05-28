Президент представит программу реформ медицины

следующей неделе Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует представить программу реформирования медицинской сферы до 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО на всеукраинском совещании по актуальным вопросам реформирования и развития отрасли здравоохранения Украины, которая состоялась сегодня в Житомире.

По его словам, за последние годы власть неоднократно безрезультатно пыталась реформировать систему здравоохранения Украины. По мнению В.СЕМИНОЖЕНКО, в этой работе не было системности и последовательности. Вместе с тем "нынешнее правительство подготовило системный проект реформ в Украине до 2015 года, который содержит и упомянутую программу, и представит его в ближайшее время, скорее всего - на следующей неделе", - заявил он.