Раки заражают паразитами

Несколько случаев редкого паразитарного заболевания - парагонимоза - были зафиксированы у жителей США, сообщает Physorg. Специалисты Медицинской школы Вашингтонского университета выяснили, что заболевшие употребляли в пищу раков, которые являются промежуточными хозяевами паразитов.

Шесть случаев парагонимоза выявлены у жителей штата Миссури за последние три года. При этом три случая заболевания зафиксированы с сентября 2009 года, последний из которых - в апреле 2010 года. За все предыдущее время наблюдения в Северной Америке было зарегистрировано лишь семь случаев заражения паразитическими червями Paragonimus kellicotti.

Парагонимоз редко приводит к смерти больных и легко поддается лечению. Однако заболевание встречается в США настолько редко, что медики не смогли сразу поставить правильный диагноз. В результате заразившиеся американцы получали лечение от других заболеваний, в том числе пневмонии. Одному из пациентов врачи даже удалили желчный пузырь.

По словам Томаса Бэйли, выявившего один из случаев парагонимоза, он смог поставить правильный диагноз после того, как жена пациента сообщила ему, что за неделю до госпитализации они с мужем ели раков. После постановки диагноза и начала лечения все пациенты, в том числе больной, временно потерявший зрение из-за проникновения паразитов в мозг, полностью выздоровели.

Учитывая сложность диагностики парагонимоза, медики полагают, что число невыявленных больных в штате Миссури может быть весьма значительным. Департамент здравоохранения штата опубликовал соответствующее предупреждение для медиков. Кроме того, департамент подготовил для населения плакаты, призывающие не употреблять мясо раков, не прошедшее термическую обработку.

Парагонимоз - заболевание, вызываемое паразитическими плоскими червями рода Paragonimus. Человек обычно заражается при употреблении крабов и раков, содержащих личинки паразитов. Личинки проникают сквозь стенку кишечника в брюшную полость, а затем проходят сквозь диафрагму, внедряясь в плевру и паренхиму легких. Примерно у 30 процентов госпитализированных больных паразиты проникают в другие органы, в том числе головной мозг. Симптомами заболевания являются кашель, одышка, кровохаркание, лихорадка, боль в груди.

newsland.ru