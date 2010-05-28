Лечат... сырые шампиньоны

В Японии растет такой гриб — опенок маитаке или же королевский гриб, который обладает уникальными лечебными свойствами. Он является оружием номер один в борьбе против высокого давления! А также этот гриб оказывают настолько мощную поддержку иммунитету, что тот сам в состоянии справиться с раком. Специалисты объясняют эти чудодейственные свойства маитаке большим содержанием антиоксидантов в последних. А как мы знаем, антиоксиданты защищают клетки от негативного воздействия свободных радикалов и могут стимулировать иммунную систему человека.

Видимо, вдохновленный этим исследованием, Жан-Мишель Саво из Национального института сельскохозяйственных исследований (Франция), решил протестировать на «антиоксидантность» в родных нам шампиньонах. И оказалось, что этот привычный для нас гриб содержит на порядок больше этих веществ, чем тот же маитаке!

В заключении ученый добавил: «Ну что ж, шампиньоны гораздо доступней нам, и очень хорошо, что они могут статьи основой питания практически для любого человека».

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