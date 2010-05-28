Творческая «шизофрения»: болезнь или норма?

Изучая рецепторы мозга, исследователи из Каролинского института доказали, что система допамина D2 здоровых и очень творческих людей имеет сходство с системой шизофреников. Мало того, исследователи уверены, что творческий потенциал развивается именно у тех людей, в семейной истории которых были родственники с психическими проблемами. Также он повышает риск шизофрении и биполярного расстройства. А все потому, утверждают ученые, что определенные психологические черты, такие как, к примеру, умение придумывать необычные ассоциации, свойственные творческим личностям, свойственны и шизофреникам.

Но ученым не удалось расшифровать связь полностью, они только обнаружили, что гены рецептора допамина связаны со способностью к разветвленному мышлению. С помощью психологических тестов они измеряли творческий потенциал, определяя способности человека. Результаты показали, что у творческих людей с высокими результатами в тестах была низкая плотность рецепторов допамина D2 в таламусе. У шизофреников, как известно, плотность D2 также низка, что и объясняет связь между психической болезнью и творческим потенциалом.

Таламус служит своеобразным реле, фильтрующим информацию до ее поступления в кору мозга, где происходит суждение. Уменьшение количества рецепторов, соответственно, приводит к снижению качества фильтра, потому как из таламуса поступает насыщенный поток информации.

www.sciencedaily.com