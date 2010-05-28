В Хмельницком прошла акция "Меняй сигарету на конфету"

Свыше тысячи хмельничан приняли участие в акции под лозунгом "Меняй

сигарету на конфету" к Международному дню борьбы с табакокурением, который будет отмечаться 31 мая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, мероприятие состоялся на центральных улицах, в микрорайонах

Озерная, Выставка, Гречаны и возле высших учебных заведений города.

Акцию провели работники Управления по делам семьи и молодежи городского совета, Центра социальной

помощи молодежи совместно с волонтерами высших учебных заведений.

Участники акции привлекли внимание общественности города, молодых курящих людей к вреде этой

привычки, доказывали, что больше наслаждения можно получить от потребления одной конфеты, нежели от

одной выкуренной сигареты.

В конце акции в центре Хмельницкого все окурки и сигареты, собранные во время акции, были уничтожены

путем "захоронения".