В Хмельницком прошла акция "Меняй сигарету на конфету"
Ко дню борьбы с курением
Свыше тысячи хмельничан приняли участие в акции под лозунгом "Меняй
сигарету на конфету" к Международному дню борьбы с табакокурением, который будет отмечаться 31 мая.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, мероприятие состоялся на центральных улицах, в микрорайонах
Озерная, Выставка, Гречаны и возле высших учебных заведений города.
Акцию провели работники Управления по делам семьи и молодежи городского совета, Центра социальной
помощи молодежи совместно с волонтерами высших учебных заведений.
Участники акции привлекли внимание общественности города, молодых курящих людей к вреде этой
привычки, доказывали, что больше наслаждения можно получить от потребления одной конфеты, нежели от
одной выкуренной сигареты.
В конце акции в центре Хмельницкого все окурки и сигареты, собранные во время акции, были уничтожены
путем "захоронения".