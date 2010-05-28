7 кг за неделю: суперполезная сырная диета
Богата кальцием
Это быстрая диета, для любителей молочных изделий и просто для тех, кто хочет быстро похудеть, не принося вреда организму.
Эту диету можно рекомендовать для женщин предклимактерического возраста.
Она очень богата кальцием. На этой быстрой диете, можно сбросить от 3-7 кг за неделю не нанося ущерб организму.
На диете очень важно пить много жидкости и не только холодной но и горячей.
Завтрак:
2 кусочка малокалорийного хлеба
2 ложки сметаны (до 5% жирности)
Горячий напиток без сахара и с обезжиренным молоком
2-ой завтрак:
Яблоко
Питье без сахара
Обед:
125 гр творога не более 5%
2 стакана вареных макарон со сметаной не более 5%
Можно позволить себе что-нибудь сладкое или соленое
Полдник:
2 рисовых хлебца
Кусочек арбуза или дыни
Питье без сахара
Ужин:
2 кусочка малокалорийных хлебцов
1 треугольник плавленого сыра (типа Виола)
Йогурт до 1.5% жирности
Овощной салат
1 ложка пасты из кунжутного семя -тхина (или заменить другим продуктом содержащим такое же количество калорий 45-55ккл.)
Питье без сахара
Перед сном:
Фруктовый йогурт
Питье
В течении дня выпить 0.5 стакана обезжиренного молока и 2-2.5 литра воды или травяной чай без сахара.