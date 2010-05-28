7 кг за неделю: суперполезная сырная диета

Это быстрая диета, для любителей молочных изделий и просто для тех, кто хочет быстро похудеть, не принося вреда организму.

Эту диету можно рекомендовать для женщин предклимактерического возраста.

Она очень богата кальцием. На этой быстрой диете, можно сбросить от 3-7 кг за неделю не нанося ущерб организму.

На диете очень важно пить много жидкости и не только холодной но и горячей.

Завтрак:

2 кусочка малокалорийного хлеба

2 ложки сметаны (до 5% жирности)

Горячий напиток без сахара и с обезжиренным молоком

2-ой завтрак:

Яблоко

Питье без сахара

Обед:

125 гр творога не более 5%

2 стакана вареных макарон со сметаной не более 5%

Можно позволить себе что-нибудь сладкое или соленое

Полдник:

2 рисовых хлебца

Кусочек арбуза или дыни

Питье без сахара

Ужин:

2 кусочка малокалорийных хлебцов

1 треугольник плавленого сыра (типа Виола)

Йогурт до 1.5% жирности

Овощной салат

1 ложка пасты из кунжутного семя -тхина (или заменить другим продуктом содержащим такое же количество калорий 45-55ккл.)

Питье без сахара

Перед сном:

Фруктовый йогурт

Питье

В течении дня выпить 0.5 стакана обезжиренного молока и 2-2.5 литра воды или травяной чай без сахара.

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