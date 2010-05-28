Фрукт, повыщающий тонус кожи

Специалисты из Международной Ассоциации Косметологов провели ряд исследований и заявили, что авокадо лучше всего поднимает тонус кожи. В этом тропическом фрукте содержится большое количество полезных веществ.

Так, авокадо богат витаминами Е, А, D, К, группы В, медью, железом, фолиевой кислотой. Жиры, входящие в его состав, очень схожи с кожным жиром и поэтому очень быстро усваиваются организмом.

Авокадо необходимо не только употреблять в пищу, но и регулярно пользоваться косметикой, приготовленной на основе этого фрукта. Специалисты советуют делать маски из мякоти авокадо 2−3 раза в неделю. Такие процедуры улучшают цвет лица, снимают раздражение и предотвращают появление морщин.

www.passion.ru