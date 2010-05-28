Шоколад омолаживает организм

Черному шоколаду давно приписывают целебные свойства: к примеру, он помогает понизить кровяное давление и снижает риск развития инсультов благодаря высокому уровню содержания полезных для организма антиоксидантов. Производители шоколада из Швейцарии создали новый батончик, который, по их словам, способен предотвратить появление морщин и замедлить процесс старения.

Если ежедневно съедать около 20 грамм специального, насыщенного флаванолами шоколада, ваша кожа будет выглядеть моложе и здоровее: антиоксиданты сделают ее более эластичной и улучшат водный обмен. Создатели нового продукта придумали, каким образом можно сохранять флаванолы, содержащиеся в какао, во время процесса приготовления шоколадных батончиков.

Курение, выхлопные газы, кофеин и недостаток сна - вот факторы, влияющие на образование в организме свободных радикалов, повреждающих клетки и ускоряющих процесс старения. Флаванолы способны замедлить вредоносное воздействие свободных радикалов. В этом и заключается принцип действия нового шоколада.

Некоторые эксперты, однако, сомневаются в положительном влиянии флаванолов на кожу. "У нас достаточно много доказательств того, что флаванолы какао полезны для кровотока. Они снижают давление и помогают предотвращать сердечнососудистые заболевания. Но их влияние на кожу и интеллект пока не изучены. У нас есть некоторые данные, но они менее последовательны. Возможно, это только следствие улучшения кровообращения", - делятся раздумьями они.

Zdravoe.com