В Украине - дискриминация в оплате труда мужчин и женщин

В Украине, несмотря на законодательное обеспечение гендерного равенства, все еще существует дискриминация в оплате труда мужчин и женщин.

Как сообщили УНИАН в Информационном управлении Аппарата Верховной Рады Украины, об этом шла речь в ВР во время круглого стола, организованного Комитетом по вопросам социальной политики и труда совместно с проектом Европейского Союза и Международного бюро труда "Равенство женщин и мужчин в мире труда".

Представитель Международного бюро труда Катерин ЛАНДЮИТ обратила внимание на то, что вопросы устранения неравноправности в оплате труда между мужчинами и женщинами и обеспечения социальной справедливости лежат в основе мандата Международной организации труда (МОТ).

По данным МОТ, которые привела К.ЛАНДЮИТ, в Украине зарплата женщин в среднем на 30% ниже зарплаты мужчин. Действующее в Украине законодательство устанавливает принцип равной оплаты для мужчин и женщин за труд с одинаковыми навыками и в одинаковых рабочих условиях. Однако, с точки зрения Комитета экспертов МОТ, такой принцип является "более ограничивающим, чем принцип равной оплаты по определению Конвенции МОТ №100", и "работы, выполняемые мужчиной и женщиной, могут предусматривать разную квалификацию и разные условия труда, но могут быть равноценными работами и, следовательно, вознаграждение за них должно быть на одинаковом уровне".

Другие участники круглого стола отмечали, что в Украине внедрены важнейшие законодательные и институционные принципы для содействия равенству женщин и мужчин и решения проблем гендерной дискриминации. Значительный прогресс, по словам выступавших, достигнутый и в разработке законодательства, в частности, равенство прав гарантируется Конституцией Украины. В 2005 году был принят Закон "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин", а в 2006 году - Государственная программа по утверждению гендерного равенства в украинском обществе на период до 2010 года. Впоследствии были разработаны и находятся в процессе реализации региональные программы.

В то же время участники круглого стола отмечали, что в Украине все еще продолжают действовать законодательные положения, которые сужают принципы, изложенные в Конвенции №100 "О равном вознаграждении", в частности, не определяют концепцию "работы равной ценности", что препятствует прогрессу в преодолении дискриминации в оплате труда женщин, который основывается на гендерном принципе.

Однако участники мероприятия отметили то, что в Украине отсутствуют статистические данные об участии мужчин и женщин в разных работах, родах занятий и секторах экономики, например, данные о занятости женщин на управленческих и руководящих должностях (в частном и государственном секторах), что делает невозможным получение информации о гендерном разрыве в оплате труда по этим категориям.

В выступлениях отмечалась важность трехстороннего подхода к решению проблем равной оплаты за равноценный труд и дискриминации в области труда и занятий, в содействии, разработке и применении практических подходов и методов объективной оценки видов работ, учитывая эффективное применение принципа равного вознаграждения для женщин и мужчин за работу равной ценности в государственном и частном секторах.

По результатам обсуждения участники круглого стола приняли рекомендации Кабинета министров относительно обеспечения осуществления анализа состояния внедрения и соблюдения положений Закона "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин".