Цена жизни трехлетней Настуси - 10 000 евро!
Деньги нужно собрать за неделю
Настуне Черепенко - три года. Год назад девочка поборола страшную болезнь - рак. Она прошла через химиотерапию и пересадку костного мозга. Казалось бы, все позади. Но болезнь вернулась. У Настуни - опухоль головного мозга. Спасти девочку может только срочная операция. Ее стоимость в польской клинике - 10 000 евро. И для того, чтобы собрать эти деньги, у родителей есть всего неделя!
Помогите спасти Настеньку! Каждый даже самый маленький вклад может стать решающим!
На Ивано-Франковщине проживает полтора миллиона человек. Если каждый сотый перечислит хотя гривну, Настуня получит шанс на выздоровление!
Телефон мамы Натальи: 050980 94 05
Реквизиты, по которым можно перечислить помощь:
ПриватБанк
МФО 305299
ЕГРПОУ 14360570
Счет № 29244825509100,
№ карточки 6762462039991408
Получатель: Черепенко Наталья Владимировна