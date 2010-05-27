Цена жизни трехлетней Настуси - 10 000 евро!

Настуне Черепенко - три года. Год назад девочка поборола страшную болезнь - рак. Она прошла через химиотерапию и пересадку костного мозга. Казалось бы, все позади. Но болезнь вернулась. У Настуни - опухоль головного мозга. Спасти девочку может только срочная операция. Ее стоимость в польской клинике - 10 000 евро. И для того, чтобы собрать эти деньги, у родителей есть всего неделя!

Помогите спасти Настеньку! Каждый даже самый маленький вклад может стать решающим!

На Ивано-Франковщине проживает полтора миллиона человек. Если каждый сотый перечислит хотя гривну, Настуня получит шанс на выздоровление!

Телефон мамы Натальи: 050980 94 05

Реквизиты, по которым можно перечислить помощь:

ПриватБанк

МФО 305299

ЕГРПОУ 14360570

Счет № 29244825509100,

№ карточки 6762462039991408

Получатель: Черепенко Наталья Владимировна