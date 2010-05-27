Прикарпатье: собрано 160 тыс для детских больниц

Община Прикарпатья во время благотворительной акции «Сердце к сердцу» собрала свыше 160 тыс. грн. на закупку оборудования для детских медицинских учреждений.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по делам семьи и молодежи Ивано-Франковской облгосадминистрации.

По данным управления, в течение мая этого года в районах и городах области проходила всеукраинская благотворительная акция «Сердце к сердцу», целью которой был сбор средств на закупку для каждого региона Украины медицинского оборудования, которое передадут детским медицинским учреждениям (неонатальным центрам). Также акция проводилась с целью развития и популяризации молодежного волонтерского движения, утверждения и пропаганды здорового образа жизни среди детей и молодежи, введения программы диагностики, лечения и реабилитации детей.

По состоянию на 26 мая, согласно предварительным подсчетам, в рамках проведения благотворительной акции «Сердце к сердцу» на территории области собрано средств на общую сумму более чем 160 тыс. грн.

В районах и городах области в рамках благотворительной акции с 3 по 23 мая 2010 года проведен ряд спортивных соревнований, конкурсов плакатов, рисунков, игротек, благотворительных концертов, фестивалей, форумов, во время которых волонтеры осуществляли сбор и перечисление средств на специально открытый расчетный счет.

Справка УНИАН. По итогам проведения в 2009 году всеукраинской акции «Услышьте все!» по помощи детям с недостатками зрения, которая проводилась всеукраинским благотворительным фондом «Сердце к сердцу» при участии Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Ивано-Франковская область заняла 5-ое места из 27-ми территориальных единиц государства с собранными средствами в сумме 156 971, 54 грн. В общей сложности в ходе этой акции собрано 2 733 192,39 грн.

По итогам прошлогодней акции 18 февраля 2010 года Минсемьи передало областной детской клинической больнице медицинское оборудование для предоставления бесплатной помощи детям с недостатками зрения.