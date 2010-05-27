Пакет на бутылке не избавит от штрафа за распитие алкоголя

Штраф за распитие спиртных напитков в общественном месте накладывается в том числе если бутылки были завернуты в пакет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции главный специалист отдела мониторинга соблюдения прав человека в деятельности органов внутренних дел Алексей ЛАЗАРЕНКО.

По его словам, законодательство предусматривает санкции именно за распитие спиртных напитков в общественных местах, не зависимо о того, в пакетах находились бутылки или нет. Кроме того, он отметил, что помещение бутылок в пакеты может трактоваться как сокрытие преступления. По словам А.ЛАЗАРЕНКО, помещение бутылок со спиртным в пакеты соответствует только законодательству США, где законом установлено, что любая вещь, помещенная в пакет, уже является частной собственностью человека. В Украине такой нормы не существует. Поэтому сотрудники милиции могут оштрафовать или задержать человека по факту распития алкоголя.

В свою очередь, первый заместитель начальника Департамента криминальной милиции по делам детей МВД Украины Юрий ШИРОКИЙ отметил, что за время после введения запрета на распитие спиртных напитков в общественных местах, сократилось количество детей, совершающих преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал УНИАН, 21 января 2010 года парламент принял закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной регуляции производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий", которым запрещена продажа пива и слабоалкогольных напитков лицам, не достигшим 18 лет, а также на территориях учебных заведений, заведений здравоохранения, в торговых организациях, которые осуществляют торговлю товарами детского и спортивного ассортимента.

Кроме того, запрещено курение табачных изделий в лифтах и таксофонах, в заведениях здравоохранения, учебных заведениях, на детских и спортивных площадках, в подъездах жилых домов, в подземных переходах, в общественном транспорте.

Кроме того, запрещена продажа табачных изделий «поштучно (кроме сигар) и в упаковках, которые содержат меньше 20 сигарет».

Также во время проведения массовых мероприятий органам местного самоуправления предоставляется право устанавливать дополнительные запрещения и ограничения относительно потребления пива (кроме пива в пластиковой таре), алкогольных, слабоалкогольных напитков и курения табачных выборов.

Кроме того, увеличены штрафные санкции за нарушение требований закона.