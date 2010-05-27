Защитите Киевский эндокринологический центр от уничтожения

Медики и профсоюзы призывают власть и общественность защитить Киевский городской клинический эндокринологический центр от незаконных действий городской власти столицы.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили заместитель главного врача центра Татьяна ШУДРА и председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины, народный депутат Михаил ВОЛЫНЕЦ.

Т.ШУДРА подчеркнула, что центр оказывает высококвалифицированную помощь всем, кто имеет проблемы с эндокринной системой. Ежегодно в центре получают медицинскую помощь более 10 тыс. человек из всех регионов Украины, еще более 50 тыс. человек получают квалифицированные консультации.

Она рассказала, что без ведома руководства больницы 22 апреля этого года “Киевжилспецэксплуатацией” был выдан приказ об отчуждении у Киевского городского клинического эндокринологического центра главного корпуса, расположенного в Киеве на ул. Рейтарской, 22-А, площадью 3291 кв. г. с последующей передачей этого помещения Белоцерковскому благотворительному фонду “Содействие”. При этом врач отметила, что в главном корпусе находятся все коммуникации, столовая и многое другое, без чего центр работать не сможет.

М.ВОЛЫНЕЦ добавил, что 29 апреля это решение было утверждено на заседании Киевского городского совета с голоса и без обсуждения.

“Понятно, если это помещение будет изъято, то будет парализована работа всего центра... понятно, что это криминал”, - отметил председатель профсоюза.

Он рассказал, что коллектив и пациенты центра направили обращение к Президенту, премьер-министру и народным депутатам с просьбой вмешаться в эту цитацию и не допустить уничтожения центра.

С призывом к общественности поддержать больницу выступила на пресс-конференции и пациентка Валентина МАКАРЧИКОВА. “Я умоляю вас не оставаться в стороне, не дайте пустить под откос нашу больницу”, - отметила она. Пациентка дала высокую оценку работе центра, отметив, что его врачи оказывают высококвалифицированную помощь, не требуя за это денег.

В.МАКАРЧИКОВА высказала мнение, что в действительности речь идет не о передаче помещения в центре Киева благотворительному фонду, который мог бы разместиться и в Белой Церкви, а о продаже и аренде помещения под офисы и магазины. Она призвала депутатов Киевсовета опомниться и отменить свое решение об отчуждения главного корпуса больницы.

Председатель Свободного профсоюза медицинских работников Украины Олег ПАНАСЕНКО подчеркнул, что его профсоюз обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить законность решения Киевсовета, а также законность деятельности благотворительного фонда, которому планируют передать здание. Он отметил, что в соответствии с законодательством, киевская власть должна была провести консультации по этому вопросу с профсоюзом, поскольку все работники центра являются его членами. “Власть должна была получить наше разрешение, а этого сделано не было”, - заметил О.ПАНАСЕНКО.

Он не исключил, что в случае отсутствия реагирования профсоюз призовет всех врачей выйти на акции протеста, чтобы защитить больницу. “Пока мы просим власть сесть за стол переговоров, но мы умеем и требовать”, - отметил председатель медицинского профсоюза.

О.ПАНАСЕНКО подчеркнул, что власть, вместо отчуждения имущества больницы, должна была бы провести реконструкцию этого здания, как это и было запланировано раньше.