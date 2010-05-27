В Ривно приняли программу борьбы с онкозаболеваниями

Ривненский областной совет принял программу борьбы с онкологическими заболеваниями на период до 2016 года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облсовета, на реализацию этой программы будет выделено 13 млн. 48 тыс. грн., большинство из которых планируется направить на закупку медицинского оборудования.

Необходимость принятия такой программы вызвана ростом заболеваемости и смертности от рака в связи с неблагоприятной экологической ситуацией в регионе и значительным старением населения.

По данным медиков, в Ривненской области ежегодно диагностируется почти три тысячи случаев злокачественных новообразований. В структуре заболеваемости мужского населения первые пять мест занимают злокачественные опухоли легких, желудка, кожи, предстательной железы, прямой кишки. У женщин первые пять мест занимают: рак молочной железы, кожи, тела матки, желудка, ободочной кишки.

Почти 2 тысячи жителей области ежегодно умирают от рака, причем до 35% умерших от рака – лица трудоспособного возраста. Из-за запоздалой диагностики онкологических заболеваний остается высоким процент (32-34%) онкологических больных, которые умирают в течение одного года после установления диагноза. В развитых странах мира этот показатель не превышает 25-30%.

В настоящее время в области проживает почти 17,2 тысяч людей, которые в то или другое время перенесли онкологическое заболевание.

Среди путей реализации программы, принятой областным советом, в частности, введение мер, направленных на своевременное выявление онкологических заболеваний, снижение смертности и инвалидности населения в результате онкологических заболеваний и уменьшения распространенности заболеваемости.

Финансирование программы будет осуществляться за счет государственного бюджета, местных бюджетов разных уровней, а также других источников, не запрещенных законодательством.

Также Ривненский областной совет рекомендовал районным и городским советам совместно с райгосадминистрациями и исполкомами советов городов областного значения разработать и утвердить соответствующие местные программы и обеспечить полное и своевременное их выполнение.