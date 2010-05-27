Можно ли есть мясо "с кровью"?

Сырой продукт — источник потенциальной опасности. Если речь идет о мясе, то болезнетворные микроорганизмы могут загрязнить его еще во время жизни животного, проникнув с подстилки, из воды или соседей по стойлу. Или уже после — при разделке туши и транспортировке продукта в магазин.

Конечно, среди современных городских жителей не так много любителей есть сырое мясо. Но многие любят бифштексы, ростбифы или стейки слабой прожарки — «с кровью». На самом деле, речь идет вовсе не об остатках крови (она удаляется из туши при убое), а о сыром мясном соке, который выделяется из волокон мышечной ткани.

С точки зрения гигиены, такие мясные блюда, приготовленные в условиях нормального ресторана, особой опасности не несут. Мясо от здорового животного, взятое из большого куска туши, внутри микробов практически не содержит. Все основные микробы-загрязнители находятся на поверхности мяса. И, когда оно проходит термическую обработку снаружи, микробы успешно уничтожаются.

Однако все продукты «с кровью» надо подавать на стол и съедать сразу после приготовления. Иначе счастливо уцелевший при приготовлении минимум микробов размножится во время хранения. Вот тогда продукт становится по-настоящему опасным: микроорганизмы производят такое количество токсинов, что с ними не сможет справиться даже последующее разогревание.

Светлана Шевелева

takzdorovo.ru