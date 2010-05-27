В Киеве введут новые правила вызова "скорой"?

Депутаты Киевского городского совета приняли за основу новые правила вызова гражданами бригад скорой и неотложной медицинской помощи, а также специализированной психиатрической помощи, участковых врачей-терапевтов, педиатров и специалистов амбулаторно-поликлинических заведений.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали сегодня на заседании Киевсовета 105 из 111 присутствующих в зале депутатов.

Проект решения представляла депутатам руководитель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам медицины, заместитель председателя горгосадминистрации Алла ШЛАПАК.

Она отметила, что правила вызова бригад скорой и медицинской помощи утверждались в 1913 и 1947 годах, и работа этих служб основана на этих правилах. На сегодняшний день, по словам А.ШЛАПАК, существует неотложная потребность пересмотреть эти правила и привести их в соответствие с новыми нормативными актами и законодательством Украины, в частности, относительно единого подхода в предоставлении медицинской помощи.

А.ШЛАПАК сообщила, что в разработанных новых правилах учтены стандарты, действующие при предоставлении медицинской помощи в странах Евросоюза, России и Беларуси, которые защищают права медицинских работников.

На замечание представителей фракции БЮТ по отдельным пунктам этих правил, согласно которым работники службы медицинской помощи имеют право не выезжать на вызовы, например, при наличии лишь повышенной температуры либо при травмировании человека, либо поражении его током, А.ШЛАПАК разъяснила, что речь идет лишь о разграничении вызовов между скорой помощью и неотложкой. Она отметила, что в городе действует единый диспетчер по номеру телефона 103, который принимает вызовы и не отказывает в выезде врачей, а лишь направляет вызов соответствующей службе, учитывая разграничение по видам медицинской помощи.

В свою очередь, депутаты от Блока Кличко отметили, что подготовленный проект решения был роздан депутатам лишь сегодня, и они не успели его изучить.

Учитывая это, депутаты предложили принять документ за основу, и на протяжении ближайших недель проработать его в комиссиях, внести необходимые замечания и предложения и принять в целом на следующей сессии Киевсовета 3 июня. Также депутаты предложили обнародовать проект новых правил на сайте мэрии, чтобы киевляне могли ознакомиться с ними. Киевсовет поддержал это предложение.