От ссор родителей болеют дети

Психическими отклонениями и задержками в развитии могут грозить детям сцены семейного насилия. К таким неутешительным выводам пришла группа японских и американских ученых в результате недавних исследований, проводившихся в рамках совместной научной работы Института Кумамато /Япония/ и Университета Гарвард /США/. Информация, поступающая в головной мозг посредством визуального контакта с окружающим миром оказывает на неокрепшее "серое вещество" ребенка очень сильный эффект. А переживания, сопровождаемые "картинкой насилия", и вовсе могут нанести непоправимый ущерб детскому здоровью.

В своем исследовании, специалисты двух стран сравнили кору головного мозга у детей, которые с ранних лет становились свидетелями постоянных ссор и рукоприкладства между родителями с мозгом тех подростков, чье детство проходило тихо и спокойно. По полученным данным оказалось, что объем коры головного мозга первых на 20 проц меньше, чем у "счастливых" детей, а скорость кровообращения в одном полушарии мозга у очевидцев домашнего насилия на порядок выше. Подобные изменения в структуре центрального отдела нервной системы неизбежно приводят к физическим отклонениям и торможении в развитии.

В современной Японии, как и в США, очень остро стоит проблема бытового насилия, особенно между молодыми семейными парами, чьи "баталии" зачастую происходят на глазах их чад. В результате своего исследования японские и американские ученые хотели показать нерадивым родителям, что от выяснения отношений между ними страдают в первую очередь их же собственные дети. "Ведь подбитый глаз или шишка на голове со временем заживут, а вот ребенок может остаться инвалидом на всю оставшуюся жизнь", - отмечают специалисты.

ami-tass.ru