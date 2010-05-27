Пятилетний ребенок умер после обрезания

Следственные органы Татарстана (Россия) начали проверку по факту смерти пятилетнего мальчика после обрезания, выполненного приглашенным на дом медиком. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКП РФ по Республике Татарстан.

Согласно сообщению, ребенок, проживавший в поселке Юдино в черте Казани, скончался вечером 22 мая в машине скорой помощи по пути в больницу. По словам сотрудников "скорой", мальчику стало плохо после удаления крайней плоти полового члена – обрезания. Процедура была выполнена на дому хирургом поликлиники № 19 Кировского района Казани.

По информации СКП, после операции у ребенка начались судороги, и он умер, несмотря на реанимационные мероприятия, проведенные прибывшими по вызову медиками. По предварительной версии, причиной смерти мальчика стала аллергическая реакция на обезболивающий препарат.

Аналогичный случай был зафиксирован в Татарстане в июле 2008 года. После выполнения традиционного мусульманского ритуала в Детской республиканской клинической больнице скончался четырехлетний мальчик из села Новые Салманы Алькеевского района Татарстана. Причиной смерти ребенка стала аллергическая реакция на препарат для наркоза.

medportal.ru