Пятилетний ребенок умер после обрезания
Аллергическая реакция на наркоз?..
Следственные органы Татарстана (Россия) начали проверку по факту смерти пятилетнего мальчика после обрезания, выполненного приглашенным на дом медиком. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКП РФ по Республике Татарстан.
Согласно сообщению, ребенок, проживавший в поселке Юдино в черте Казани, скончался вечером 22 мая в машине скорой помощи по пути в больницу. По словам сотрудников "скорой", мальчику стало плохо после удаления крайней плоти полового члена – обрезания. Процедура была выполнена на дому хирургом поликлиники № 19 Кировского района Казани.
По информации СКП, после операции у ребенка начались судороги, и он умер, несмотря на реанимационные мероприятия, проведенные прибывшими по вызову медиками. По предварительной версии, причиной смерти мальчика стала аллергическая реакция на обезболивающий препарат.
Аналогичный случай был зафиксирован в Татарстане в июле 2008 года. После выполнения традиционного мусульманского ритуала в Детской республиканской клинической больнице скончался четырехлетний мальчик из села Новые Салманы Алькеевского района Татарстана. Причиной смерти ребенка стала аллергическая реакция на препарат для наркоза.