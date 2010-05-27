Санаторию «Перлина Карпат» будут искать инвестора

Санаторий «Перлина Карпат», в котором в прошлом году отравились киевские дети, вернут в собственность Закарпатской области и, скорее всего, будут искать инвестора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Закарпатской областной государственной администрации Александр ЛЕДИДА.

По его словам, на уровне области было принято решение о необходимости охраны санатория «Перлина Карпат», поскольку осуществляется процесс его полного расхищения и разбазаривания. Исходя из таких соображений, вокруг здравницы была выставлена милицейская охрана.

На данный момент, по словам губернатора области, изучается вопрос о возврате комплекса в коммунальную собственность области из собственности поселка Чинадиево, на территории которого расположена «Перлина Карпат». «Бюджет сельсовета не способен содержать такой комплекс», - уточнил А.ЛЕДИДА.

Он также добавил, что после перевода в коммунальную собственность области для санатория начнут искать инвестора.

А.ЛЕДИДА также добавил, что уже на сегодня комплексу нанесены убытки в сумме свыше 3 млн. грн. Кроме того, без работы находятся около 150 работников санатория, который после скандала с отравлением детей был закрыт.