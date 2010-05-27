Медики обнаружили новую форму СПИДа

В Австралии обнаружено новое, неизвестное науке заболевание иммунной системы. Молодая женщина, обратившаяся к врачам практически не имела иммунитета, ее могла надолго свалить обычная простуда, каждый раз это превращалось в сущий ад. Врачи выяснили, что заболевание связано с нарушением сигнальной системы иммунитета, который просто не реагировал на появление чужеродных бактерий.

Не зная, как лечить эту болезнь, и не понимая её причин, врачи решились на пересадку костного мозга женщине от ее сестры. Обычно подобная процедура применяется при лейкемии, чтобы возобновить иммунную систему.

Удивительно, но выбранная методика дала свой результат. Девушка почувствовала себя значительно лучше. Тем не менее, она находится под наблюдением, ведь пока не удалось обнаружить причину заболевания, возбудителя. Врачи назвали этот случай "дефектом сигнальной системы Т-клеток" и очень надеются, что это не станет новым ВИЧ-СПИД.

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