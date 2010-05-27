NASA обещает Европе самое жаркое лето в истории

Предстоящее лето в Европе станет рекордно жарким за всю современную историю метеонаблюдений.

С таким прогнозом выступили ученые из Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства, передает NEWSru.

"За последние 12 месяцев среднесуточная температура атмосферы Земли была самой высокой за все предыдущие 130 лет, - сообщил руководитель работ профессор Джеймс ХАНСЕН. - А за период январь-апрель 2010 года температура вплотную приближается к абсолютным рекордным показателям. Математические модели показывают, что температура будет расти в предстоящие месяцы и всем нам в Северном полушарии предстоит пережить самое жаркое лето за всю историю современных метеорологических наблюдений".

Согласно выводам ученых, устанавливающаяся жаркая погода является следствием изменений в движении теплых течений Тихого океана, способствующих возникновению климатического феномена, известного как Эль-Ниньо. В нынешнем году Тихий океан выделяет значительно больше тепла, нежели обычно, что ведет к разогреву нижних слоев атмосферы Земли.

Эль-Ниньо также является причиной нарушения традиционного климатического баланса в ряде регионов мира, что ведет к природным катаклизмам, включая наводнения.