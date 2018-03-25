Свободные радикалы - маленькие убийцы

Часто мы слышим по телевидению или узнаем из журналов по здоровью, что нам нужно есть больше антиоксидантов, чтобы нейтрализовать свободные радикалы. Но что все это значит? Какая в этом польза для нашего организма?

Свободные радикалы - это такие молекулы, у которых есть неспаренные электроны, то есть у таких молекул на один электрон больше или на один электрон меньше, чем им положено. Свободные радикалы образуются при воздействии радиации, высокой температуры или электромагнитного излучения (не забываем о мобильниках и СВЧ). Такие нестандартные молекулы окружают нас везде и содержатся в нашем организме. Не все из них являются «плохими», некоторые даже очень важны для процессов, происходящих в нашем теле. Но вот кислород, образуя свободный радикал, имеет свойство повреждать клеточные компоненты - липиды, ДНК, белки - разрушая наши ткани. Такой процесс называется оксидативный (окислительный) стресс, терминальная стадия которого называется СПИД.

Самый лучший способ нейтрализовать свободные радикалы - это правильное питание. Чем больше овощей, трав и фруктов вы едите каждый день, тем лучше. Еще лучше, если вы покупаете региональные продукты или выращиваете их сами, потому, что все, что мы видим в супермаркете уже проделало долгий путь от того места, где было выращено. А это значит, что в таких овощах и фруктах содержание витаминов уже сократилось на 30-50%, а вместе с этим сократился и антиоксидантный потенциал.

Многие исследования показывают, что одним из сильнейших антиоксидантов является вещество под названием резвератол, которое содержится в кожуре и семечках винограда, особенно в винограде сорта мускат. Поэтому, иногда немного высококачественного вина не повредит.

Для тех, кто не хочет употреблять алкоголь (есть и такие!), могу дать хороший рецепт самодельной пищевой добавки: соберите в сезон винограда семечки, высушите их и размелите в кофемолке. Таким образом, вы без особых хлопот и материальных затрат обеспечите себя антиоксидантами на целый год.

Как нужно изменить образ жизни, чтобы не накапливать свободные радикалы:

* не употребляйте мусорную, рафинированную, термически обработанную пищу из фаст фуда и супермаркетов (хлопья для завтрака, сосиски, колбасы, торты, печенья, лимонады и соки)

* регулярно давайте себе умеренную физическую нагрузку (бег, быстрая ходьба, плавание) и не увлекайтесь аэробикой или другой чрезмерной нагрузкой, что только увеличивает количество свободных радикалов в организме.

* учитесь справляться со стрессом.

* постарайтесь не пользоваться бытовой химией, содержащей всевозможные яды, которые при вдыхании или соприкосновении с кожей образуют свободные радикалы, а лучше вместо этого применяйте уксус, пищевую соду, спирт, эфирные и растительные масла.

* высыпайтесь и отдыхайте.

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