Свободные радикалы - маленькие убийцы
Они образуются при воздействии мобильников, микроволновок, радиации... Свободные радикалы - разрушители нашего организма, источник большинства болезней. Но что же их нейтрализует?...
Часто мы слышим по телевидению или узнаем из журналов по здоровью, что нам нужно есть больше антиоксидантов, чтобы нейтрализовать свободные радикалы. Но что все это значит? Какая в этом польза для нашего организма?
Свободные радикалы - это такие молекулы, у которых есть неспаренные электроны, то есть у таких молекул на один электрон больше или на один электрон меньше, чем им положено. Свободные радикалы образуются при воздействии радиации, высокой температуры или электромагнитного излучения (не забываем о мобильниках и СВЧ). Такие нестандартные молекулы окружают нас везде и содержатся в нашем организме. Не все из них являются «плохими», некоторые даже очень важны для процессов, происходящих в нашем теле. Но вот кислород, образуя свободный радикал, имеет свойство повреждать клеточные компоненты - липиды, ДНК, белки - разрушая наши ткани. Такой процесс называется оксидативный (окислительный) стресс, терминальная стадия которого называется СПИД.
Самый лучший способ нейтрализовать свободные радикалы - это правильное питание. Чем больше овощей, трав и фруктов вы едите каждый день, тем лучше. Еще лучше, если вы покупаете региональные продукты или выращиваете их сами, потому, что все, что мы видим в супермаркете уже проделало долгий путь от того места, где было выращено. А это значит, что в таких овощах и фруктах содержание витаминов уже сократилось на 30-50%, а вместе с этим сократился и антиоксидантный потенциал.
Многие исследования показывают, что одним из сильнейших антиоксидантов является вещество под названием резвератол, которое содержится в кожуре и семечках винограда, особенно в винограде сорта мускат. Поэтому, иногда немного высококачественного вина не повредит.
Для тех, кто не хочет употреблять алкоголь (есть и такие!), могу дать хороший рецепт самодельной пищевой добавки: соберите в сезон винограда семечки, высушите их и размелите в кофемолке. Таким образом, вы без особых хлопот и материальных затрат обеспечите себя антиоксидантами на целый год.
Как нужно изменить образ жизни, чтобы не накапливать свободные радикалы:
* не употребляйте мусорную, рафинированную, термически обработанную пищу из фаст фуда и супермаркетов (хлопья для завтрака, сосиски, колбасы, торты, печенья, лимонады и соки)
* регулярно давайте себе умеренную физическую нагрузку (бег, быстрая ходьба, плавание) и не увлекайтесь аэробикой или другой чрезмерной нагрузкой, что только увеличивает количество свободных радикалов в организме.
* учитесь справляться со стрессом.
* постарайтесь не пользоваться бытовой химией, содержащей всевозможные яды, которые при вдыхании или соприкосновении с кожей образуют свободные радикалы, а лучше вместо этого применяйте уксус, пищевую соду, спирт, эфирные и растительные масла.
* высыпайтесь и отдыхайте.