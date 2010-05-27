В Херсоне в реке Веревчина погибли 9 тыс карасей

Причина неизвестна

Херсон. 27 мая. УНИАН. В реке Веревчина в Херсоне 26 мая зафиксирован массовый замор рыбы. Об этом УНИАН сообщили в Управлении экологии Херсонской области. Экологи зафиксировали, что погибли 8,6 тыс. карасей. Специалисты Госэкоинспекции Херсонской области взяли пробы воды для выяснения причин замора рыбы. По предварительным данным, вероятной причиной замора является отсутствие необходимого количества кислорода в воде, в результате чего рыба могла задохнуться.

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